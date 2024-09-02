Mardin'de 500 yıllık ekmek fırınına geleneksel somut olmayan kültürel mirası ödülü verildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Mardin Emniyet Fırını işletmecisi Şeyhmus Var; dedesinden, babasından kendisine kadar gelen fırıncılık mesleğini yıllarca aynı standart ve hassasiyetle yöresel ekmek çeşitlerini çıkarmaya devam ediyor.

Yıllarca aynı standart ve hassasiyetle yöresel ekmek çeşitlerini çıkarmayı gözlemleyen araştırmacı, yazar ve halk bilimci Mehmet Fidan tarafından teşekkür belgesi ve fırında çalışan diğer elemanlara ödül verildi.

Meslek ve sanatkârların kaybolmaya yüz tutmuş olan değerlerin korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Araştırmacı, Yazar ve Halk Bilimci Mehmet Fidan, Mardin ve Mardin'in Geleneksel somut olmayan kültürel miras olarak meslek ve sanatkârların kaybolmaya yüz tutmuş olan değerlerin korunması amacıyla 500 Yıldır babadan oğula devam eden Emniyet ekmek fırını sahibine teşekkür belgesi ve madalya ile ödüllendirildiklerini söyledi.

Mardin'de üretilen çeşitli ekmeklerin tadı, lezzeti ve görüntüsü konusunda özellikle etli ekmek, tam buğday ekmeği, ata tohumu buğdaydan üretilen yerel Luvveşê ekmeği yerli yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiğini ifade eden Fidan,” İnce ekmek, yuvarlak paşa ekmeği, Soğanlı bulgur ekmeği, yağlı ekmek, kuyruk yağlı sılê ekmeği, susamlı ekmek, çörek otlu ekmek, peynirli ekmek, kavurmalı ekmek, çeşitli pideler, lahmacun, Şam böreği, sembusek ve Mardin'e has çömlekte güveç, Mardin tava, tepsi tava, uykuluk tava, Halep tava, Beyrut tava, Yöresel Teşt yemeği, Kuzu Hamis, peksimet çeşitleri ile gibi Türkiye’nin farklı lezzet çeşitlerine sahibiz. Evde hazırlanarak getirilen çeşitli börek, tava ve diğer tepsi yemeklerinin pişirilmesi hassasiyetle ve özelliklerine uygun pişirilmesi hususunda örnek bir işyeri olmasından ödülü hak etti” dedi.

500 yıllık bir geçmişe sahip olan Mardin Emniyet Fırını işletmecisi Şeyhmus Var ise, 5 asırdır dedelerinden kendilerine miras kalan ekmek fırınında Mardin halkına hizmet verdiklerini belirterek, farklı çeşitli yöresel ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden başta halkımız olmak üzerde yerli yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiklerini ifade etti.