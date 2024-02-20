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Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu öncülüğünde, Gölcük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel “1001 Hatim" programı geniş katılımla gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin her türlü afetten korunması için başlatılan ve 500 yıldır sürdürülen gelenek "1001 Hatim" programı, Gölcük’te gerçekleştirildi.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve vatandaşlar katıldı.

İslam âlimi Pir Ali Baba’nın başlattığı ve 500 yıldır sürdürülen Kur`an okuma geleneği olan 1001 Hatim programında, katılımcılar Kur’an tilavetinin ardından dualar ettiler.

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “1001 Hatim okuma ve duası programını düzenleyen dernek yöneticilerimize, hocalarımıza, programa ve duaya iştirak eden hemşehrilerimize, bu güzel geleceği ilçemizde de yaşattıkları için teşekkür ediyor, okunan hatm-i şeriflerin ve duaların indi İlahîde kabul olunmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Allah; milletimizi, vatanımızı, devletimizi görünür görünmez her türlü afet, belâ ve musibetten, düşman şerrinden muhafaza eylesin” dedi.

İslam âlimi Pir Ali Baba’nın başlattığı Kur’an okuma geleneği, kentte 500 yıldır sürdürülüyor. Şehrin her türlü afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur’an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.