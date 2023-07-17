Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2 haftada 494 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 3-16 Temmuz tarihleri arasında 494 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

2 HAFTADA 494 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere her gün sahillerde görev yapıyor. Havaların aşırı ısınması nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 174, Kovanağzı’nda 26, Kumcağızda 112, Miço Plajında 10, Kerpe’de 53, Sarısu’da 21, Seyrekte 23, Bağırganlı’da 40, Karamürsel bölgesinde 18, Darıca Bölgesinde 7 ve Bayramoğlu sahilinde 10 kişi olmak üzere toplam 494 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.