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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - HSK'nın adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile toplamda 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Resmi Gazete'deki Atama Kararnamesi'nin tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz