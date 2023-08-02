Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü oldu.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Aralarında Bursa'nın da olduğu 24 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

Kararnamede Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu da Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan isimler oldu.

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İSTİHBARAT BAŞKANI BURSA'YA ATANDI

28 Eylül 2019 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanması sonrasında yerine İstihbarat Başkanı olarak görev yapan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

SABİT AKIN ZAİMOĞLU KİMDİR?

Erzurum Oltu doğumlu olup, 1988 yılında Polis Koleji’ni başarıyla tamamladı.

Eğitimine Polis Akademisi’nde devam eden Zaimoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra ilk yıllarında İstihbarat Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik, Çocuk Şube ve Asayiş birimlerinde; Bursa, Diyarbakır, Konya ve Adana olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı noktasında hizmet verdi.

Sonraki yıllarında Türkiye sınırlarını aşarak yurtdışında inceleme ve araştırma görevlerine atanan Zaimoğlu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İren ve Malta’da uzun süren araştırmalara imza attı. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans konusunu Yakın Çağ Tarihi bölümü altında ‘’Oltu Şura Hükümeti’’ olarak belirledi ve çalıştığı yıllar boyunca Oltu’yu akademik ve kültürel anlamda temsil etti. Yüksek lisans sonrası yine aynı bölümde doktorasına devam etti.

Aynı zamanda Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler ile Mücadele, Temel İstihbarat, Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe alanlarında eğitim alarak kendini geliştirdi. Teknik takip, lider yöneticilik ve durum eğitimi konularında uluslararası eğitici unvanına kavuştu.

İki çocuk babası olan Zaimoğlu, başarılı meslek hayatı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Valilik makamlarınca birçok başarı ve taltif belgesine layık görüldü.

2018'den bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

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