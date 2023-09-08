Pandemi döneminde 3 yıl ara verilen 20’inci Avrupa VitreoRetinal Cerrahi Derneği (Europian VitreoRetinal Society - EVRS) Toplantısı, eşsiz tarihi yapısı ve ülkemizin en popüler kendine özel turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da bu yıl tekrar katılımcılarını ağırladı.NEVŞEHİR (İGFA) - Güncel olarak 1400’den fazla üyesi bulunan Avrupa VitreoRetinal Cerrahi Derneği tarafından gerçekleştirilen kongrenin bu yılki teması “Kombine Retina Cerrahileri, Tıbbi Retina ve Görüntülemede Gelişmeler” oldu.

Toplantı kapsamında hem vitreoretinal cerrahi hem de birlikte uygulanan katarakt ve glokom cerrahisini kapsayan alanlarda yeni cerrahi teknikler ele alındı. Bunun yanı sıra medikal retina alanında güncel görüntüleme yöntemleri ve bilimsel gelişmeler paylaşıldı. Farklı ülkelerdeki vitreoretinal cerrahlar gerçekleştirdikleri özel nitelikteki ameliyatları canlı olarak katılımcılarla paylaştı. 60’ı aşkın oturumda 53 ülkeden 500 aşkın katılımcı ile gerçekleşen kongre kapsamında yeni ve özellikli cerrahi teknikler uzman isimler tarafından tartışıldı.

EVRS BAŞKANI DR. G. GİNİ: TÜRKİYE’DE BULUŞMANIN COŞKUSU İÇERİSİNDEYİZ

Kongreyle ilgili konuşan EVRS Başkanı Dr. Giampaolo Gini, “Pandemi nedeniyle 3 yıl ara verdiğimiz EVRS toplantımıza bu yıl tekrar başlayarak meslektaşlarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. EVRS’nin özelliği farklı bir bakış açısının oluşu. Kongremizde her açıdan en yeniyi takip etmek ve bunu yaparken de açık fikirlilikle tartışarak hastalarımız için en iyiye ulaşmak en temel amacımızı oluşturuyor. Toplantılarımızda herkesin kendini özgürce ifade edip soru sorabildiği ve bu sorularına yanıt bulabildiği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. 53 ülkeden gelen meslektaşlarımızla bu yıl Türkiye’de buluşmanın coşkusu içerisindeyiz. Bu kadar farklı yerden hepimizi bir araya getirmenin sırrı da aslında bu komünitenin arkadaşlık ve samimiyet gibi değerler üzerine kurulu olmasıdır.” dedi.

DR. B. PAROLİNİ: AMACIMIZ VİTREORETİNAL CERRAHİNİN DAHA DA İLERİLERE GİTMESİNİ SAĞLAMAK

EVRS’nin sadece Avrupa’yı değil tüm dünyayı kapsayan bir yapı olduğunu vurgulayan EVRS Başkan Yardımcısı Barbara Parolini ise, “EVRS adı Europian Vitreoretinal Society olarak geçmekle birlikte aslında biz dünyayı kapsayan bir topluluğuz. Bu toplantıda da 53 farklı ulustan ve 7 farklı kıtadan gelen sevgili meslektaşlarımızla bilimsel olarak çok güçlü bir program gerçekleştirdik. Bunun için de yoğun bir çaba sarf ettik. Doktor arkadaşlarımızla en yeni, farklı teknikleri, cerrahi bilgileri ve gerçek yaşamda herkesin karşılaştığı sorunların nasıl çözüleceğini hep birlikte tartışarak bulmaya çalıştık. Gelecekteki toplantılarımızı da aynı azim ve performansla oluşturmaya devam edeceğiz. Bu attığımız adımların en temel amacı, vitreoretinal cerrahinin daha da ilerilere gitmesini sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

DR. ŞENGÜL ÖZDEK: 19 YIL ARADAN SONRA BU SÜRECİ ORGANİZE ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

EVRS’nin Genel Sekterlik görevini yürüten Prof. Dr. Şengül Özdek ise 19 yılın ardından bu toplantıyı Kapadokya’da organize etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “EVRS en son 2004 yılında İstanbul’da gerçekleşmişti. 19 yıl aradan sonra bu yıl bu toplantıyı 500’ü aşkın uluslararası katılımcı ile birlikte Kapadokya’da yapmanın ve bu süreci organize etmenin gururunu yaşıyoruz. Hem bilimsel hem de sosyal olarak çok verimli geçen bu kongre için çok çalıştık. 4 gün süren bu yoğun programa rağmen tüm katılımcılar bütün konuşmalara aktif olarak katılım sağladı.” sözleriyle tüm katılımcıların bilimsel olarak da kredilendirilen bu toplantıyı beğenmelerinin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.