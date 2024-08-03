Edirne İl Özel İdaresi'nin il genelinde devam eden köy yollarındaki yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda Keşan'a bağlı Kadıköy ile Malkara'ya bağlı Teteköy arasındaki baraj yolu, 53 yıl sonra asfaltla tanıştı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İl Genel Meclisi üyeleri Aladdin Öztürk ile Mehmet Güneş Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi.

Konu hakkında bilgi veren Öztürk ve Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Kadıköy - Teteköy arasındaki 1 kilometrelik baraj yolumuzu tamamlandık. 1971'den bu yana yapılmayan ve büyük bir ihtiyaç duyulan bu yol, artık yeni hali ile hizmet veriyor.

Bu proje, Malkara yolunu yaklaşık 20 km kısaltarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Keşan'ımıza hayırlı olsun!"