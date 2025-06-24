Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hastaneler bölgesinde hayata geçirdiği 530 araç kapasiteli katlı otopark projesi, kısa süre sonra tamamlanarak hizmete alınacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık kampüsü bölgesinde hayata geçirilen katlı otopark projesinde sona yaklaşıldı. İnşaatın yüzde 90’ı tamamlanırken, 530 araç kapasiteli otoparkın ağustos ayında hizmete açılması hedefleniyor.

PARK SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

SEAH, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’nin çevresindeki yoğun parklanmaya çözüm sunmak için hayata geçirilen proje, hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra bölgeyi kullanan tüm vatandaşlar için ulaşımı daha konforlu hale getirecek. 4 bin 561 metrekare alan üzerinde inşa edilen yatırım ile bölgedeki park sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedefleniyor.

MODERN TASARIM

Çelik çatı, asansör kuleleri ve altyapı sistemleri tamamlanan projede; saha kaplamaları, yönlendirme işaretlemeleri ve dış cephe uygulamaları devam ediyor. Modern ve erişilebilir mimarisiyle dikkat çeken otopark, tamamlandığında bölgede oluşan trafiğin yükünü hafifletecek.

STRATEJİK KONUM

Eczaneler, poliklinikler ve hastanelerin merkezinde konumlanan katlı otopark, bölgedeki parklanma sorununa çözüm olacak. Sürücülerin alternatif alanlara yönelmesini önleyerek sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve bölgedeki trafik akışını rahatlatacak.