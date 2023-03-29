Meteoroloji, Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 56 il için yapılan sarı ve turuncu kodlu uyarı kapsamında kuvvetli yağış, rüzgâr ve özellikle yüksek kesimlerde yaşanabilecek kar hadisesine karşı vatandaşları bilgilendirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya’nın da içerisinde bulunduğu 56 il için yapılan sarı ve turuncu kodlu uyarılara karşı vatandaşları bilgilendirdi.

29 Mart Çarşamba günü itibariyle yaşanacak kuvvetli yağış, rüzgâr ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı hadisesi ile ilgili vatandaşlar dikkatli olmalı. Yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak için Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekipleri 24 saat esasıyla sahada teyakkuzda olacak.

EKİPLER 24 SAAT ESASI İLE TEYAKKUZDA OLACAK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 29 MartÇarşamba günü ilimizde dahil olmak üzere 56 ildekuvvetli yağış, rüzgar ve kar yağışı beklenmektedir. Sıcaklıkların ani düşüşü ile birlikte başlayan yağış ve rüzgar hadiselerine karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması ile sel ve taşkın olumsuzluklarına karşı ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde” ifadeleri kullanıldı.