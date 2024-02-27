İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Kafes' operasyonları sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49'uncusu düzenlenen Kafes operasyonlarının bu kez de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1762348298076102963

Operasyonlarda şüphelilerin Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Parada Sahtecilik, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.