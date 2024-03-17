Tekirdağ’dan Çanakkale’ye Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına yürüyen ve 57. Alay’ı temsil eden kortej, 57. Alayın temsili Komutanı Hikmet Selim Yılmaz önderliğinde Keşan’a ulaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale Deniz Zaferi´nin 109´ncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere 57. Alay Şehitliği´ne yürüyen; gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan kortej, ellerindeki Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla Keşan’a ulaştı.

Kortej, Keşan'da büyük ilgi ile karşılandı.

Keşan'a ulaşan ve Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin tarafından karşılanan 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkiinde 27'inci Alay'ı temsil eden yürüyüşçüler ile Uzunköprü’den gelen 15.Hava Taburu yürüyüşçüleri de katıldı. Yürüyüşçüler, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej halinde yürüdü ve burada bir tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayan törende yürüyüşçüler, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra Çanakkale'ye doğru yola çıktı.