Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 57 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Narkoçelik operasyonlarının 41'incisi bu kez 57 ilde düzenledi.

57 İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; 967 Kg Uyuşturucu Madde, 5 Milyon 8️57 Bin 5️20 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

Operasyonlarda 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler 'Resmi'leşti Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler 'Resmi'leşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 1.603 ekip, 4.127  personel, 25 hava aracı ve
41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 57 ilde "NARKOÇELİK-41” operasyonın detaylarını paylaştı.

Kaynak: igf