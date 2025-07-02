Keles’te her yıl binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen geleneksel Kocayayla Kültür Şöleni bu yıl 57’ncisi düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “Bursalı hemşehrilerimizi 5-6 Temmuz tarihlerinde Uludağ’ın gün yüzü Keles Kocayayla’ya bekliyoruz” dedi.

Marmara Bölgesi’nin en büyük yaylası Kocayayla’da her yıl binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Keles Kocayayla Kültür Şöleni bu yıl yine dopdolu bir programla misafirlerini ağırlayacak.

Bu yıl 57’ncisi düzenlenen Keles Kocayayla Kültür Şöleni 5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor. Keles Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek şölende yerel sanatçılar ve halk oyunları ekipleriyle dopdolu programlar misafirleri bekliyor olacak. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru düzenlediği basın toplantısında şölenle ilgili bilgi verdi. Doğru, “Bu hafta sonu, 5-6 Temmuz tarihlerinde Bursa’nın gözbebeği, Uludağ’ın gün yüzü Kelesimizde, Kocayayla şölenimizin 57.sini düzenleyeceğiz. Bizim için büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olan bu şölen, sadece bir etkinlik değil; geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürümüzü yaşatan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir buluşmadır. Kocayayla Şöleni, sadece bir geleneksel etkinlik değil; bir hafıza, bir kimlik ve bir sahiplenme kültürüdür. Yarım asrı aşan geçmişiyle bu şölen, Bursa’nın kırsal belleğinde önemli bir yer edinmiş, Keles’in kültürel ve sosyal hayatına damgasını vurmuştur. Yayla geleneğinin yaşatıldığı, Yörük-Türkmen yaşam biçiminin, misafirperverliğin, doğayla uyumlu hayatın yeniden hatırlandığı bu şölen, özellikle genç kuşaklara kültürel mirasın aktarılması açısından büyük önem taşır” dedi.

YÖRESEL SANATÇILAR VE HALK OYUNLARI

Keles Kocayayla Kültür Şöleni’nin geleneksel Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli olduğunu vurgulayan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, şunları söyledi:

“Kocayayla Şöleni sadece Keleslilerin değil, Bursa’nın dört bir yanından ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen binlerce misafirin heyecanla beklediği bir kültürel buluşma noktasıdır. Bu şölen, birlikte olmanın, paylaşmanın, geçmişe sahip çıkmanın ve geleceği birlikte inşa etmenin en güzel yollarından biridir. Keles Belediyesi olarak, kırsal turizmin gelişmesine, yerel üreticilere tanıtım ve satış imkânı sunmasına, halk oyunları, müzik ve el sanatları gibi kültürel unsurların sahneye çıktığı bir platform oluşturmasına, doğa bilinci ve çevre duyarlılığı açısından da farkındalık oluşturmasına katkı sağlamasını amaçlıyoruz.

İSMAİL ALTUNKAYA SAHNE ALACAK

“Şölene katılacak hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz için dolu dolu 2 günlük program hazırladık. Şölende yöresel sanatçılarımıza yer verdik. Menteşeli Cengiz, Ayşenur Türkeş Menteşe, Ahmet Bahyan, Çakır Ozan, Gelemiçli Zafer, Necati Ekşi, İbrahim Sıkı, Cem Taşkıner Sevinç Şahin ve Tuğçe Kamış. Ayrıca yöresel sanatçılarımızın orkestrasını da tamamen kendi çocuklarımızdan oluşturduk. Her biri bizim için kıymetli yöresel sanatçılarımız. Programda Folklor ekipleriyle yer alacak olan derneklerimiz; Keles ve Köyleri Kültür Derneği, Sorgun, Kocakovacık, Düvenli, Gelemiç ve Yazıbaşı köylerimizin dernekleri, Uludağlı Efeler, Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi, Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları ekibi. Bu yılki şölen paydaşlarımız arasında Keles Kaymakamlığı, DAĞDER, DEKAV, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği ve Keles Kent Konseyi bulunmaktadır. Bunun yanında tüm köy derneklerimiz de kendilerine ayrılan standlarda yerlerini almış olacaklar ve kendi köylerinin kültürel öğelerini yansıtacaklar. Yurt dışından da misafirlerimiz olacak. Kardeş Belediyemiz Makedonya Tearçe Belediyesi. Türk dünyası folklor ekipleri. Türk halk müziğinin usta sesi İsmail Altunsaray da tabi bizim şölenimizin en önemli sanatçısı olacak.

BURSALILARI KOCAYAYLA’YA DAVET ETTİ

“57. Keles Kocayayla Kültür Şöleni’ne destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Keles Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliğimize dolayısıyla Oktay Yılmaz başkana, sponsorlarımıza, sanatçılarımıza, muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza, ve katılımlarıyla bizi onurlandıracak hemşehrilerimize ve kıymetli misafirlerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyor; tüm halkımızı Kocayayla’nın eşsiz doğasında buluşmaya, köklerimizle yeniden bağ kurmaya davet ediyorum.”