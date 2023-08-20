Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğu belirtildi.

SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3.571 TL destek verildiğini kaydetti.