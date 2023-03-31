Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda müjdesini verdiği ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüteceği ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ başlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Mart ayı Meclis toplantısında müjdesini verdiği proje için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Proje kapsamında Alaşehir, Kula, Selendi, Sarıgöl ve Demirci ilçelerinde TÜRKVET sistemine kayıtlı 30 ve altında büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeler projeye dahil edilecek. Bu doğrultuda 1 ile 5 adet hayvan varlığına sahip işletmelere 2 adet 100 ml’lik preparat, 6 ,şe 20 adet hayvan varlığına sahip işletmelere 1 adet 500 ml’lik preparat, 21 ile 20 adet hayvan varlığına sahip işletmelere ise 2 adet 500 ml’lik preparat desteklemesinde bulunulacak. Projenin tamamlanmasıyla Alaşehir, Kula, Selendi, Sarıgöl ve Demirci ilçelerinde yaklaşık 10 bin işletmede 58 bin büyükbaş hayvanda uygulama yapılacak.

YÜZDE 100 HİBE DESTEKLİ OLACAK

Ekonomik kayıplara neden olan hastalıkların engellenmesi için 5 ilçede yüzde 100 hibe ile gerekli dış parazit ilacının Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile yapacağımız çalışmayla dış parazit kaynaklı hayvan hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi sağlanmış olacak. İlaçlar üreticilerimize eğitimi de verilerek teslim edilecek” ifadelerini kullandı.