Ticaret Bakanlığı, faaliyet illeri bazında 2024 Yılı Ocak-Kasım döneminde 30 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını belirtirken, 59 ilde ihracatın arttığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı faaliyet illeri bazında yılın 11 aylık döneminde 59 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; 2024 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 12,8 azalış ve 5 milyar 38 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını belirtirken, Kocaeli yüzde 2,7 azalış ve 2 milyar 528 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 13,7 azalış ve 1 milyar 973 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 4,2 artış ve 1 milyar 704 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 4,6 artış ve 1 milyar 51 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi.

2024 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla şu iller öne çıktı:

Çorum 138 milyon dolarlık artışla birinci il,

Bursa 69 milyon dolarlık artışla ikinci il,

Tekirdağ 46 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

Osmaniye 45 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

Denizli ise 44 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 30 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ve 59 ilde ise ihracatın arttığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdükleri vurgulanarak, "Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" mesajı verildi.