6. Akıl ve Zekâ Oyunları İl Finali, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. Toplamda 135 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği il finalinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokolün elinden aldı.BURSA (İGFA) - Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Bursa il finaline İlkokul düzeyinde 13 ilçeden 65 öğrenci, ortaokul düzeyinde ise 14 ilçeden 70 öğrenci katıldı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin 5 oyun üzerinden yarıştığı Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında ilk olarak okul düzeyinde birinciliği elde eden öğrenciler ilçe finaline, ilçe birinciliğini elde eden öğrenciler de il finaline katılmaya hak kazandılar.

6. Akıl ve Zekâ Oyunları İl Finalinde 5 oyunda birinciliği elde eden öğrenciler büyük sevinç yaşarken bu yıl Rize ilinde gerçekleştirilecek olan Türkiye finalinde Bursa’yı temsil etme hakkı kazandılar.

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde ilde dereceye girmeye hak kazanan 30 başarılı öğrenciye birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyalarının yanında kutu oyunları da hediye edildi.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası ile öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olması, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İlkokul Düzeyinde Birincilik Kazanan Öğrenciler:

Zülal İnci Çoban – Gürsu /Atatürk İlkokulu- MANGALA

Feyza Öztürk – Yıldırım / Fevzi Çakmak İlkokulu- Q-BİTZ

Selman Bıyıkçı - Yıldırım/ Millet Mahallesi İlkokulu- PENTAGO

Ege Ekrem Öztürk - Yıldırım/ Fevzi Çakmak İlkokulu- EQUILIBRIO

Ahmet Semih Akkoyun - Orhangazi/ Tuna İlkokulu- KÜRE

Ortaokul Düzeyinde Birincilik Kazanan Öğrenciler: