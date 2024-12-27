Ticaret Bakanlığı, uzatılması kararlaştırılan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında bugüne kadar otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası kesti.ANKARA (İGFA) - 6 Ay ve 6 Bin Kilometre ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinde süre uzatımına ilişkin basın açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerinin ortadan kaldırılması, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının yeniden tesis edilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Bakanlığın bugüne kadar yapılan düzenleme kapsamında otomobil yetkilsii bayisi ile oto galericilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.