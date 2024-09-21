Bu yıl altıncısı düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, 21-29 Eylül 2024 tarihleri arasında “Nâzım Hikmet” ana temasıyla gerçekleşiyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 9 gün boyunca otuz kadar yazar ve gazetecinin ağırlanacağı etkinlik, Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun’un Yenikapı’dan Bandırma’ya feribotla yaptığı “kitaba yolculukla” başladı.

Feribotta, “6. Bandırma Kitap Günleri’ne yaptığımız bu yolculukta bizlere yazarlarımız da eşlik ediyor” anonsu yapılmasıyla birlikte yazarlar da yolculuk sırasında kitaplarını halka dağıtarak sürpriz yaptı.

“Asıl bu ülkenin aydınlarının ve yazarlarının konuşması gerekiyor”

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’yı kitaplarla ve yazarlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“İlk belediye başkanlığı dönemimde başlattığımız ve sonraki dönemde de devam eden Bandırma Kitap Günleri’nde bu yıl da unutulmaz günler yaşayacağız,” diye belirten Mirza, halka kitap okumayı özendirmenin temel amaç olduğunu söylerken, çocukları ve öğrencileri kitaplarla buluşturmanın önemini vurguladı.

Mirza, “Biz siyasetçiler ve belediyeciler belki çok fazla konuşuyoruz. Asıl bu ülkenin aydınlarının ve yazarlarının konuşması gerekiyor,” diyerek sözü yazarlara bıraktı.

Dokuz gün boyunca onlarca yazar halkla buluşacak

6. Bandırma Kitap Günleri, Ahmet Ümit ve Buket Uzuner’in yanı sıra Müjdat Gezen’den Ataol Behramoğlu’na, Şükrü Erbaş’tan Sunay Akın’a kadar birçok yazar, şair ve gazeteciyi dokuz gün boyunca halkla buluşturacak.

İmza ve söyleşi etkinliklerine katılım gösterecek diğer isimler ise şöyle: Sibel Uzun, Ece Üner, Sinan Yaşar, Şebnem Burcuoğlu, Merve Yıldırım, Balçiçek İlter, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Yılmaz Arı, Sinan Kıyanç, Dilek Cesur, İrfan Donat, Eray Hacıosmanoğlu, Doç. Dr. Özgür Bolat, Dursun Ali Yaz, Hayati İnanç, Serhat Yabancı, Naim Babüroğlu ve İsmail Arı.

Bu yıl da ziyaretçi sayısı on binleri bulması beklenen Bandırma Kitap Günleri, konuklarına müzik ziyafeti de sunacak. Haluk Çetin ve Kseniia Prostitova dinletilerinin yanı sıra Dengin Ceyhan/Mahmut Çınar, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın “Nazım’a Şarkılar” ve Kehribar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konserleri, katılımcıların kulağının pasını silecek.

Onlarca yayınevinin meydandaki stantlarda hazır bulunduğu 6. Bandırma Kitap Günleri’ne tüm kitapseverler davetlidir.