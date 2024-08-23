Edremit Belediyesi’nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlediği 6. Edremit Kitap Fuarı, etkinliklerin yoğun katılımla devam ettiği 4. gününde, edebiyat, tarih, sanat ve toplumsal konuları ele alan bir dizi söyleşi ve imza günüyle konuklarını ağırladı. Katılımcılar, fuarın atmosferinde kitapların büyüleyici dünyasında yolculuk yaparken, çeşitli etkinliklerde önemli yazar ve sanatçılarla bir araya gelme fırsatı buldu.

BALIKESİR (İGFA) - Günün ilk etkinliğinde, Tarihçi Sinan Kahyaoğlu, Kuva-yi Milliye kenti olarak bilinen Edremit’in tarihine ışık tuttu. Edremit’in geçmişten bugüne uzanan tarihi yolculuğunu anlatarak, bu toprakların kültürel ve sanatsal zenginliklerine değindi. Katılımcılar, Edremit’in Kuva-yi Milliye Hareketi’ndeki rolünü ve tarih boyunca bıraktığı izleri Kahyaoğlu’ndan dinlerken, bölgenin kültürel mirasına dair derinlemesine bilgi edindi. Söyleşi sonunda, Kahyaoğlu’na teşekkür plaketi Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Necmiye Simliova tarafından takdim edildi.

CEMİL YAVUZ İLE “CUMHURİYET’İN KALBİNDEN VURULDUĞU YER”

Edremit Kitap Fuarı’nde günün ikinci programındavEğitimci ve Yazar Cemil Yavuz’u ağırladı. Edremit ÇYDD Kurucu Başkanı olarak tanınan Yavuz, “Cumhuriyet’in Kalbinden Vurulduğu Yer” adlı kitabını merkez alan söyleşisinde, Cumhuriyet’in karşı karşıya kaldığı tehlikeleri ve tarihsel süreçteki kritik anları katılımcılarla paylaştı. Yavuz’a, bu anlamlı söyleşinin ardından teşekkür plaketi Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer tarafından sunuldu.

AYDAN ŞENER İLE "KADINA DAİR"

Sinemamızın sevilen oyuncusu Aydan Şener, ilk kitabı “Kadına Dair” ile Edremit Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluştu. Kadınların toplumsal sorunlarından hayvan haklarına, kişisel yaşamından kariyerine kadar geniş bir yelpazede düşüncelerini paylaşan Şener, tüm içtenliğiyle katılımcıların sorularını yanıtladı. Söyleşi sonunda, izleyiciler arasından iki kişiye kitabını hediye eden Şener’e teşekkür plaketi Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Döğer tarafından verildi.

SİNAN AKYÜZ İLE ROMAN YAZARLIĞININ İNCELİKLERİ

Günün bir diğer etkinliğinde, gazeteci ve yazar Sinan Akyüz, okuyucularıyla bir araya geldi. Roman yazarlığının inceliklerini anlattığı söyleşide, yazarlık sürecinde dikkat ettiği hususları ve yeni yazarlara önerilerini paylaştı. Akyüz’e, bu değerli paylaşımlarının ardından plaketini, Önceki dönem Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam takdim etti.

MEHMET TÜM İMZALI KİTAP GELİRİ İLE BURS DESTEĞİ

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu PM Üyesi, Önceki Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, tüm gelirini öğrencilere burs verilmesi için Edremit Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamak üzere kaleme aldığı “Deniz Gezmiş Kahramandır” adlı kitabını imzalayarak, fuar katılımcılarıyla buluştu. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

“NAZIM” BELGESELİ: NEBİL ÖZGENTÜRK İLE NAZIM HİKMET’İ ANMAK

Belgesellerin usta yönetmeni Nebil Özgentürk, Edremit Kitap Fuarı’nda büyük usta Nazım Hikmet Ran’ı anmak üzere hazırladığı “NAZIM” belgeselini katılımcılara sundu. Özgentürk’ün usta anlatımıyla izleyiciler, Nazım Hikmet’in yaşamı ve edebi mirası üzerine hüzünlü bir yolculuğa çıktı. Belgeselin ardından, Nazım Hikmet’i canlandıran oyuncu Şahin Sancak’ın sürpriz katılımıyla, program Nazım şiirleriyle taçlandırıldı. Etkinlik sonunda Özgentürk’e teşekkür plaketi Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından verildi.

BALÇİÇEK İLTER İLE “GÜÇLÜ KADINLAR VE AŞK”

Gazeteci Balçiçek İlter, “Herkes sevmenin peşinde sevilmenin değil. Oysa aşk emek ister” diyerek başladığı söyleşisinde, güçlü kadınlar ve aşk üzerine düşündürücü bir konuşma yaptı. İlter, güçlü kadınların ardındaki derin duygusal dünyayı kendi penceresinden anlattı ve kabuğunu kırabilen tüm kadınlara Edremit’ten selam gönderdi. Söyleşi sonunda İlter’e teşekkür plaketi Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Sarıtaş tarafından takdim edildi.

EDREMİT’TE TARIM, TURİZM, KAMUCULUK VE KALKINMA MODELİ

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin’in katılımıyla gerçekleşen panelde, “Edremit’te Tarım, Turizm, Kamuculuk ve Kalkınma Modeli” masaya yatırıldı. Panelde, bölgenin tarım ve turizm potansiyeli, geçmişten bugüne yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendirildi. Diker ve Çetin, Edremit’in tarım, turizm ve kalkınma modelinin nasıl olması gerektiğini tüm ayrıntılarıyla anlattılar. Panelin sonunda katılımcılara plaketleri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından takdim edildi.

İSMAİL HAKKI FENCİOĞLU VE ÖZATA AYAN İLE TÜRK SANAT MÜZİĞİ

Türk Sanat Müziği ses sanatçısı ve ud virtüözü İsmail Hakkı Fencioğlu ile tamburi Özata Ayan, Edremit Kitap Fuarı’nda sahne aldı. Muhteşem performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılar, fuarın atmosferini müziğin büyüsüyle birleştirerek geceyi sonlandırdı. Bu anlamlı etkinlik, izleyicilerden tam not aldı.

EDREMİT KİTAP FUARI’NDA ETKİNLİKLERİ SENİ BEKLİYOR!

Kaz Dağları’nın eteğinde, kitap kokusunun huzur verici atmosferinde bir akşam daha sona erdi. 6. Edremit Kitap Fuarı’nda etkinlikler zengin programıyla devam ediyor. Yazarlar, sanatçılar ve tarihçilerle dolu dolu etkinlikler 25 Ağustos Pazar gününe kadar Altınlum Fuar alanında devam edecek.