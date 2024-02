Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'da gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesajla katılımcılara seslendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, forumda yaptığı konuşmada, “Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü, değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hususta Dünya Etnospor Konfederasyonu vizyon ortaya koydu.” dedi.ANTALYA (İGFA) - 6. Etnospor Forumu “Geleneksel sporların ihyası” parolasıyla Antalya'da düzenleniyor.

Foruma, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Sierra Leone Spor Bakanı Augusta James-Teima, Çad Gençlik ve Spor Bakanı Bravo Ouaidou, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, Gine Gençlik ve Spor Bakanı Lansana Beavogui Diallo, Namibya Spor, Gençlik ve Ulusal Hizmet Bakanı Agnes Basilia Tjongarero, Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin ile Özbekistan Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Etnospor Forumu'na gönderdiği video mesajda, yurt dışından gelen misafirlere "Ülkemize hoş geldiniz" diyerek, katılımcıları selamladı.

Misafirleri Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla düzenlenen forumun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden ve katkı veren herkese teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

“Etnospor Forumu küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların, insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum. Kurumsal üyelerin yanı sıra 50 farklı ülkeden çeşitli düzeydeki temsilcilerin katıldığı Etnospor Forumu'nun bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Katılımcı çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan forumumuz, vereceği mesajlarla da farkını ve potansiyelini herkese hissettirecektir.”

“ADALETİN VE HUZURUN HAKİM OLMASI İÇİN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel sporların ve oyunların giderek daha çok ilgi görmesinin, yapılan çalışmaların doğru istikamette gittiğinin işareti olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede düzenlenen geleneksel spor ödüllerini alacak kişi ve kurumları tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya ile aynı denizi paylaşan, Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede siz dostlarımızın desteğini bekliyorum."

Erdoğan, Dünya Etnospor Federasyonu yönetimini etkinliğe yaptıkları örnek ev sahipliği için tebrik etti.

BAKAN BAK: “SPOR BİR ENDÜSTRİ VE BU ENDÜSTRİ İÇİNDE DEĞERLERİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 6. Etnospor Forumu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, geleneksel sporlardaki gelişmeden dolayı DEK Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibini tebrik ederek, ortaya konan vizyon ve çalışmanın her gün, her yıl giderek büyüdüğünü söyledi.

Bakanlık olarak her zaman bu vizyona ve önemli yaklaşıma destek vermekten gurur duyduklarını aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimiz ve devletimizin imkanlarıyla oluşturulan, geleneksel oyunların yapılacağı yatırımlar ve tesisler her ilimizde gelişmekte. Üç ay önce Gaziantep'te açtık, İstanbul'da Halkalı'da yenisini açacağız. Yeni tesislerle bu vizyonun gelişmesi için dünyada kültürün, geleneklerin yaşaması için ve bunun sporla harmanlanması için çok önem arz ediyor. Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü, değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hususta Dünya Etnospor Konfederasyonu vizyon ortaya koydu.”

Bakan Bak, konfederasyonun önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, turizm kenti Antalya'da 6. Etnospor Forumu'nun yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon kapsamında önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Bakan Bak, “Kültürün, geleneklerin ne kadar önemli olduğunu, gelecek nesillere taşınması gerektiğini bize ifade etti. Yolumuza aktif şekilde devam ediyoruz. Bu hususta yapılan çalışmalara çok önem veriyoruz.” dedi.

Antalya'da 672 yıldır Elmalı güreşlerinin yapıldığını aktaran Bakan Bak, “Bu gelenek Antalya'da, Toroslarda, bu bölgede 672 yıldır yapılıyor . Kırkpınar Geleneksel Güreşleri de var. 663 yıldır da 'er meydanı' dediğimiz bu gelenek var.” diye konuştu.

Geleneksel sporların disiplin içinde gelecek nesillere taşınmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, gençler ve kültür için bu vizyonun çizildiğini aktardı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını da dile getiren Bakan Bak, “Sporun dilini kullanmak gerekiyor. Buradan Antalya'dan Gazze'ye selam göndermemiz, dayanışmamızı göndermemiz gerekiyor. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken hepimizin sesini yükseltmesi lazım.” ifadesini kullandı.

Bak, bu geleneğin dünyanın her yerinde yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonun spor turizminin gelişmesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.

“GELENEKLERİNİ YAŞAYAN VE YAŞATAN TOPLUMLARLA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ.”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, geçen sene yapılması planlanan forumu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Depremlerin ilk gününden bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bölgede önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Erdoğan, "Sizlerin de büyük destekleriyle depremzedeler için kurduğumuz Dayanışma Obaları'nda binlerce ailenin barınma ihtiyacını karşıladık." dedi.

Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların ve oyunların ihyası için tüm çalışmaların sürdürülebilirliğini önemsediklerini belirtti.

Bir araya gelerek oluşturdukları sinerjinin zaman içerisinde çok güzel meyveler verdiğine şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Forumlarımız ve festivallerimiz başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikler bize gösteriyor ki heyecanımız çoğalıyor, ortak hikayemiz güçleniyor. Biz, dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için mücadele ediyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında, doğudan batıya, kuzeyden güneye bizi birbirimize bağlayan değerlerin olduğunun farkındayız. Bu zenginliği keşfetmek için yola çıktık. Bugün 21 ülkede 30 üyemizle her geçen gün daha büyük bir aile olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Üye federasyonlarımız tarafından davet edildiğimiz ve katıldığımız etkinliklerde, dünyanın her rengini ve kültürünü bir arada görmenin mutluluğu ise paha biçilemez. Bu bizim için haklı bir gurura vesile oluyor. Yakın zaman önce gerçekleşen Japonya'daki Yabusame, Dubai'de Kuşak Güreşi, Arjantin'de Pato, Katar'da Marmi festivalleri gibi etkinlikler çalışmalarımıza değer katıyor. İnanıyoruz ki, bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor. Aramızda yeşerttiğimiz bu ilkelerin, savaşlardan ve acılardan daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bu inanç bizi, bugün Gazze’de şahit olduğumuz ve insan yaşamını hiçe sayan katliamlara karşı insanlık onurunun yanında durmaya davet ediyor. Bizler barışı ve dayanışmayı en güçlü şekilde savundukça, katliamı ve savaşı savunanların yanlışlarından ivedilikle döneceğine inancım sonsuzdur. Sizler de göreceksiniz ki bizim köklerimizde birliktelik var. Bizim birbirimizle konuşacak ve paylaşacak çok şeyimiz var."

İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI

Forumda 60 üye federasyonla Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ortak kurallarını tesis edecek iyi niyet anlaşması imzalandı.

Forumda, DEK'e bağlı faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan'dan temsilcileri ile araştırmacılar ve akademisyenler de yer aldı.