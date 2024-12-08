Sultan Bozkuş organizatörlüğünde gerçekleşen 6.Fashıon Breeze defilesi İstanbul Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - İş sanat cemiyet ve magazin dünyasından davetlilerin olduğu Fashıon Breeze defilesi ile 2025 yılına 'merhaba' denildi.

Sunumunu Ece Pirim ‘in üstlendiği defile de Wilma Elles İpek Tanrıyar gibi top modellerin yanı sıra Grand Model Queen, Best model Of Turkey yarışmalarında ünvan kazanmış modeller de podyumda yerini aldılar.

Sultan Bozkuş organizatörlüğünde “KADIN YOKSA HERŞEY EKSİK “ temalı 6.Fashıon Breeze defilesinin koreografisini ünlü sanat yönetmeni Asil Çağıl üstlendi.

Oldukça yoğun ilgi gören bu defilede Sultan Bozkuş sahne finalini bir Cumhuriyet kadını olarak ne mutlu türküm diyene daha doğrusu ne mutlu Türk kadınıyım çünkü kadın yoksa her şey gerçekten eksiktir sözleri ile tamamladı. İstanbul’un önde gelen gelinlik ve abiye firmalarından Çiçek Zorlu Fashıon, HC Haute Couture, Aral Modaevi , Hülya Saraç Haute Couture Paris Moda ve İzmir’den Tarık Çakır Modaevi birbirinden özel hazırlamış oldukları 2025 kreasyonlarını tanıttılar.

Basının da ilgisinin yoğun olduğu 6 Fashıon Breeze defilesinde tasarımcılar ve organizatör Sultan Bozkuş izleyicilerden de tam not aldı .