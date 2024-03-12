İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlardan "Mahzen"de, eş zamanlı 6 ilde 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, "Mahzen" operasyonlarının 9'uncusu düzenlendi.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında; İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır’da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 54 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceklerinin altını çizerek, "Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.

Videolu paylaşımda, uyuşturucu üretimi yapılan evlerin yanı sıra operasyon anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.