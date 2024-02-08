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Beylikdüzü Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin hikâyesinin anlatılıp türkülerinin seslendirildiği anma konseri düzenledi. Depremin ilk anından itibaren bölgede arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Binlerce canımızı kefenine sarmadan toprakla buluşturduk. Üzerinden bir yıl geçti ama acımız dinmiyor” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde anma konseri düzenledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da katıldığı, depremden etkilenen illerin hikâyesinin anlatılıp türkülerinin seslendirildiği anma konseri duygu dolu anlara sahne oldu.

“BEYLİKDÜZÜ'NÜ DİRENÇLİ KENT HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM”

Depremin ilk anından itibaren bölgede arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Binlerce canımızı kefenine sarmadan toprakla buluşturduk. Üzerinden bir yıl geçti ama acımız dinmiyor. Sanatın iyileştirici yönünü de hep kabul etmiştim. Belediyemizin Türk Halk Müziği Topluluğu'nun önünde de saygıyla eğiliyorum. Bugün de yaramıza merhem oldunuz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Biz Beylikdüzü'nde tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Beylikdüzü afetlere en hazır ilçelerden bir tanesi. Mutlaka eksiklerimiz var ama Beylikdüzü'nü dirençli kent haline getirmek için var gücümle çalışacağım” diye konuştu.