12 Nisan 2018 tarihinde hizmete açılan Başkentray 6 yılda 89 milyon yolcuya hizmet verdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara şehir içi ulaşımında trafiği büyük ölçüde rahatlatan, ulaşımın omurgası olarak nitelendirilen Başkentrayın yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak Başkent Ankaraya yakışır eserler yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, Başkentrayın hizmete alınışının yıl dönümünde, hizmete açıldığı 12 Nisan 2018 tarihinden bu yana başkentliler yoğun bir ilgiyle kullanmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında ulaşımın her modunda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Ankara için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ankara'nın raylı sistem hattını 103,6 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ankaralıların yıllarıdır beklediği Kızılay  Çayyolu, Batıkent  Sincan-Törekent ve Tandoğan  Keçiören metro hatlarını hizmete açtık. Geçen yıl da Keçiörenden Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlayan Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Metrosunu açtık. Ankaranın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak Ankaradaki raylı sistem hat uzunluğu 103,6 kilometreye çıkardık" dedi.

BAŞKENTRAYI GÜNDE 60 BİN YOLCU KULLANIYOR

Başkentray'ın açıldığı 12 Nisan 2018 tarihinden bu yana 89 milyon kişiye hizmet verdiğini, açıklayan Bakan Uraloğlu, Başkentray Projesi ile mevcut hattın tamamen yenilenip standardının da yükseltilerek metro standardında ulaşım yapmaya başladığını söyledi.

Başkentray Projesi kapsamında mevcut demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini belirten Uraloğlu, söz konusu hattın yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun olarak inşa edildiğini vurguladı.

Başkentray ile Kayaş-Sincan arasında metro standardında banliyö hizmeti yapılmaya başlandığının altını çizen Uraloğlu, "Proje kapsamında, Ankara-Marşandiz arası 4 hattan 6 hatta, Marşandiz-Sincan arasının 3 hattın 5 hatta, Ankara-Kayaş arasının ise 2 hattan 4 hatta çıkarıldığını söyledi. 24 adet banliyö istasyonunun metro standardında yeniden inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, Eryaman YHT Garı da bu proje kapsamında tamamlayarak Eryamanda YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladık. 6 yıl gibi kısa bir sürede Başkentrayda bugüne kadar 89 Milyon yolcu taşıdık. Ankaralı vatandaşlarımız Başkentray'ın konforunu çok sevdi. Başkentray'ı her gün tamı tamına 60 bin yolcu kullanıyor" diye konuştu.