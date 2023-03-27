Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar çöpten 154 Milyon 704 bin KW elektrik üreterek çevreyi korurken 218 Milyon 810 bin TL değerinde enerji sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olan ve çevreyi koruyan yatırımlarıyla dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üreterek büyük tasarruf sağlıyor.

218 MİLYON 810 BİN TL TASARRUF SAĞLADI

Büyükşehir Belediyesi il genelinde sahip olduğu katı atık tesislerine kurduğu Biokütle Enerji Tesisleri ile çöpten elektrik üretimine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar çöpten 154 Milyon 704 Bin KW elektrik üreterek hem çevreyi korudu hem de 218 milyon 810 bin TL değerinde enerji sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama tesislerinin elektrik üretimi de Menteşe Biyokütle Enerji Tesisinden 29 milyon 568 bin 564 kilowatt, Marmaris Biyokütle Enerji Tesisinden 31 Milyon 751 bin 830 kilowatt, Fethiye Biyokütle Enerji Tesisinden 39 Milyon 588 bin 118 kilowatt, Ortaca Biyokütle Enerji Tesisinden 24 Milyon 505 bin 867 kilowatt, Milas Biyokütle Enerji Tesisinden 29 Milyon 390bin 067 kilowatt olarak toplamda 154 Milyon 704 Bin KW elektrik üretimi sağlandı.

Ortalama 4 kişilik bir hanenin aylık elektrik enerjisi tüketimi 250 kilowatt olarak ele alındığında bu güne kadar yaklaşık 672 bin 627 hanenin bir aylık elektrik tüketimini sağlayacak elektrik enerjisi çöpten elde edilmiş oldu.

Çevreci ve doğayı koruyan yatırımların devam edeceğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla genelinde 5 merkezde kurulan biyokütle enerji santralleri sayesinde önemli bir enerji üretimi sağladıklarını söyledi. Böylelikle hem çevreyi koruduklarını, hem de elektrik ürettiklerini kaydeden Başkan Gürün, "Sadece çöp değil güneşten de elektrik üretimi için yeni projeler üretiyoruz. Elektrik maliyetlerinin artması sebebiyle bulduğumuz her enerji kaynağından elektrik üretme gibi bir düşünceye sahip oluyoruz. Bu nedenle yeni inşaatlarımızın çatılarına da güneş panelleri koyup buraların kendi enerjilerini karşılamasını sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları için projelerimiz devam edecek” diye konuştu.