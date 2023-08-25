Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6A uydusunun 2024'ün hemen başında uzaya fırlatılacağını belirterek, haberleşmede internet hizmetini 100 megabit saniyeye ulaştırarak her eve ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, 6G'ye yönelik çalışmalara da başladıklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, önce 2002-2023 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi verdi, ardından 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımlar ile 2053 yılı ulaştırma ve altyapıda ortaya konan hedef ve projeleri açıklayarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hızla gelişen teknolojiler, günümüz toplumunun ekonomik ve sosyal hayat tarzını derinden etkilediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bunun ulaşım alanındaki en belirgin yansıması ise hız ve hareketliliğin artması olmuştur. Artan hareketliliğe ayak uydurabilmek için "Sürdürülebilir Ulaşım" politikası artık tüm gelişmiş toplumların ortak hedefidir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate alıyor dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

2024 YILINDA 6A UYDUMUZU UZAYA FIRLATACAĞIZ

Haberleşmede mobil abone sayısını 23 milyondan yaklaşık 91 milyona çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Geniş band abone sayısı yokken şimdi yaklaşık 92 milyon civarında abonemiz var. Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreyken şimdi 526 kilometre civarında. Uydulara baktığımızda, yaklaşık 12 tane uyduyu uzaya göndermişiz. Şimdi son olarak da 2024 yılının hemen başında 6A uydumuzu inşallah uzaya fırlatmış olacağız." dedi.

6G'YE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK

Uraloğlu, haberleşmede 2028'e kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladıklarına dikkati çekti.

Geniş bant abone sayısını 112 milyona, mobil abone sayımızı da 102 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki sene inşallah uzaya fırlatacağız. Haberleşme de internet hizmetini 100 megabit saniyeye ulaştırarak her eve ulaşmayı hedefliyoruz. 5G teknolojisinde 2028'e kadar nüfusumuzun yüzde 100'üne erişim sağlamayı planlıyoruz. 6G teknolojisine yönelik çalışmalarımıza başladık. Fiber geniş bant abone yoğunluğunu uzun vadede tüm Türkiye'yi kapsayacak hale getirmeyi planladık. Mobil geniş bant abone yoğunluğunu 57,2 milyar dolar haberleşme yatırımlarıyla yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Siber güvenlik konusunda sertifikasyonla ilişkin altyapı çalışmalarını oluşturuyoruz. Önümüzdeki sene artık bütün akıllı cihazların sertifikasyon ve denetimini Bilgi Teknolojileri Kurumu olarak biz yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasılaya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumda olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu gerçeklerden hareketle son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyoruz" dedi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin kentsel alanlarda yaşadığına ve 2050 yılında bu oranın yüzde 70'e varacağının öngörüldüğünü ifade eden Uraloğlu, "Buna binaen de dünya ekonomisinin yüzde 90'dan fazlasının kentsel alanlarda üretileceği düşünülüyor" diye konuştu.

26,5 MİLYON ARAÇ SAYISI 55 MİLYONA ÇIKACAK

2020-2050 yılları arasında ulaşıma yönelik talebin, yolcu sayısı-km cinsinden iki katına çıkacağı öne süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu anda yaklaşık 26, 5 milyon olan araç sayısının 2050'li yıllarda 55 milyon civarında olacağını ve bu gerçekler ışığında çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.

Yüksek hızlı trenlerimizle 77 milyon üstünde yolcu seyahat ettiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, açıldığı günden bu yana MARMARAY ile yaklaşık 1 milyar insanı taşıdıklarını, havayollarında 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısının artık 200 milyonun üstünde seyrettiğini ve bu yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003-2023 yılları arısında yapılanları anlattı.

Yaptığı sunumla çalışmalara ve icraatlara değinen Bakan Uraloğlu, hızla gelişen teknolojilerin toplumu etkilediğine işaret ederek, bunun ulaşım alanında hız ve hareketliliği artırdığını söyledi. Uraloğlu, Bakanlık olarak geleceği tasarlarken teknolojideki gelişmeleri dikkate aldıklarını belirterek, son yıllarda birçok dev projeyi hayat geçirdiklerini anlattı.

Son 21 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 194 milyar dolar harcama yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, demir yollarına ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

DEMİR YOLLARINA AĞIRLIK VERECEĞİZ

2022'de 2 bin 505 olan sinyalli hat uzunluğu 8 bin 046 kilometreye çıkardıklarını ve şu andaki demiryolu uzunluğunun yaklaşık 13 bin 900 kilometre olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu vesileyle ifade edeyim. 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye yükselttik. 181 kilometre olan demiryolu tünel uzunluğunu 373 kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı tren ile taşınan toplam yolcu sayısı 76,2 milyona ulaştı" diye konuştu.

ANKARA-İSTANBUL ARASINI 80 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ

Bursa Hızlı Tren Hattı'nı 2026'da bitireceklerini belirten Uraloğlu, "Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımızı 2027'de bitireceğiz. Biz Kapıkule'den girdiğimizde artık Gaziantep'ten hızlı trenle çıkmış olacağız. Ankara'nın İzmir'e bağlantısını sağlayacak yüksek hızlı treni 2028'de bitirmeyi hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek olan ve Uzakdoğu'yu Londra'ya ikinci defa bağlayacak olan demir yolu hattımızı yine planlıyoruz. Karadeniz'e ulaşacak demir yolu hattımızın ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının 2028'e kadar bitirilmesini planlıyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. Bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız. Bunu da 2028 için iddialı olabilir ama bunu da inşallah ihalesini yapıp bunun da yapım çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, karayollarında 2053'e yaklaşık kadar 31 milyar dolarlık bir yatırım düşündüklerini aktararak, 2053'te de 38 bin kilometrelik bir bölünmüş yol hedefleri olduğunu vurguladı.

Karayollarında son 21 yılda 1714 kilometre olan otoyol ağını, 3 bin 633 kilometreye çıkardıklarının altını çizen Uraloğlu, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yolu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını vurguladı.

Havayolunda İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ülkedeki uçuşlarda önemli bir üst konumu sağlandığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "26 olan aktif havaalanı sayımızı 57'ye yükselttik. Yine toplam yolcu sayısını 34 milyondan yaklaşık 203 milyona çıkardık. 81 ülkeye 2003 yılında uçuş yapabilirken, şimdi 173 ülkeye uçuş yapabiliyoruz. 2002'de 150 olan uçak sayımızı 644'e yükselttik" diye konuştu.