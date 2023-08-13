Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında toplamda 402 bin 110 adet başvurunun yapıldığı Tüketici Hakem Heyetleri'nin yaklaşık 1,9 milyar lira tutarındaki 393 bin 768 adet uyuşmazlığın karara bağlandığını açıkladı. Ürün ve hizmet bazında ilk sırada yüzde 12,31 ile en çok 'ayakkabı' ürünlerine yönelik şikâyette bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Tüketici Hakem Heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlarken, yargı dışında alternatif çözüm yolu olarak yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılıyor. Bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık yargıya intikal etmeden Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 402 bin 110 adet başvuru yapıldığı, 393 bin 768 adet uyuşmazlığın karara bağlandığı öğrenildi. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,9 milyar lira tutarında olduğu kaydedildi.

Tüketicilerin e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını rahatlıkla Tüketici Hakem Heyetlerine iletebildiğine dikkati çekildi.

Bu kapsamda ise 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 65’i olan 262 bin 317 adet başvuru e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendiği kaydedildi.

HANGİ ÜRÜNLER ŞİKAYET KONUSU OLDU?

Yılın ilk 7 ayında yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında ilk sırada yüzde 12,31 ile en çok “ayakkabı” ürünlerine yönelik şikâyette bulunulduğu görülürken, bu şikâyetleri yüzde 5,93 ile “kredi kartı üyelik ücreti”, yüzde 5,34 ile “cep telefonu”, yüzde 4,65 ile “kıyafet”, yüzde 4,64 ile “internet abonelikleri”, yüzde 3,60 ile “mobilya” ve yüzde 2,72 ile “GSM aboneliği” izlediği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre sektörel bazda aynı dönemde sırasıyla en çok yüzde 56,59 ile “perakende ticaret”, yüzde 11,51 ile “finansal hizmetler” ve yüzde 11,09 ile “abonelik hizmetleri” sektörlerine yönelik başvuru yapıldığı kaydedildi.