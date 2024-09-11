Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı kamuoyunun görüşüne açtı. Taslak yayımlanırsa, 7 bin lirayı aşan ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale gelecek.ANKARA (İGFA) - İşletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı.

7524 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik çerçevesinde, 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapan genel tebliğ taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için 13 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] elektronik posta adresine iletilebilmesi istendi.