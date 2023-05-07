Nalburiye ve hırdavat sektörünün dünyaya açılan tek arenası Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 450’den fazla katılımcı firması ve 20 bini aşkın ürün çeşitliliği ile kapılarını 7. kez açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tüm sanayi kolları ile ortak bağı olan nalburiye ve hırdavat sektörü; üretim, montaj, bakım, onarım süreçlerindeki ürün tedarikini ve çarkın dönmesini sağlayan 20 bin ürün çeşidini, 24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı’nda sergilemeye hazırlanıyor.

İlk düzenlendiği günden bu yana sektöre dair önemli bir eksikliği gideren fuar, 7.yılında da hırdavat ve nalburiye sektörü için gerek katılımcı markalar gerek yerel ve uluslararası ziyaretçiler için ticari bir organizasyon olmaya devam ediyor.

Avrasya’nın kalbindeki konumuyla, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleriyle ticari bağlantılar için güçlü fırsatlar sunma iddiasını sürdüren Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, 2023 yılında maksimum verim sağlamak amacıyla “Birlikte Büyüyoruz” sloganıyla katılımcı ve ziyaretçilerden aldığı yoğun talep ile İFM’de 55.000 m2’lik alanda 2-4-5-6-7-8. salonlara taşınıyor.

İnovatif ürün çeşitliliği konusunda dünya çapında bir dinamizme sahip olan Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, 24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarlarından kaynak makinaları ve elektrotlarına, zımpara, çivi makinaları ve aşındırıcılara; lazer aletleri ve iş güvenliği ekipmanlarından izolasyon, yalıtım ve tecrit malzemelerine, boyacı ve kilit aksesuarlarına kadar çok büyük bir ürün çeşitliliği sunuyor.

7 yıldır ülkemiz ve MENA coğrafyası için nalburiye ve hırdavat sektöründe büyük bir eksikliği ortadan kaldıran İstanbul Hırdavat Fuarı, sektörün ihracat hedeflerini yakalamasına her geçen gün daha fazla katkı sağlıyor.