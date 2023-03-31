Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli depremde yıkılan apartmana az hasarlı raporu verildi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Atabey Apartmanı ‘Asrın Felaketi’ diye nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde yıkılmıştı.

70’e yakın vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı apartmana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit ekiplerince ‘Az Hasarlı’ rapor verilmesi pes dedirtti.

Hatırlanacağı gibi, depremin 248. saatinde canlı kurtarılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ettiği Aleyna Ölmez de ‘Az Hasarlı’ raporu verilen Atabey Apartmanı'ndan kurtulmuştu.