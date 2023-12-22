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Mardin’in son bakır ustalarından olan 80 yaşındaki Selahattin Akalpoğlu hem bakırcı ustası hem de Kuran hafızı olarak mesleğini sürdürüyor.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - 7 yaşında amcasının yanında başladığı bakırcılık mesleğini 70 küsür yıldır aralıksız sürdüren Selahattin Akalpoğlu, 18 yaşında Kuran-ı Kerim hafızı oldu. 5 metrekarelik tarihi dükkânında bir yandan bakırı işlerken bir yandan da Kuran-ı Kerimden ayetler okuyor.

70 YILDIR BAKIRA ŞEKİL VERİYOR

7 yaşında amcasının yanında mesleğe başlayan 80 yaşındaki Akalpoğlu, aralıksız olarak bu mesleği 70 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

80 yıllık hayatı boyunca alın teri ile para kazanarak 6 çocuğunu okutan Akalpoğlu, “18 yaşında Kuran-ı Kerim hafızı oldum. Yani hem bakırcı ustasıyım hem de Kuran hafızıyım. Dükkanda çalışırken bir yandan bakırı işliyorum. Bir yandan da birer sayfa Kuran-ı Kerim’i ezbere okuyarak, hafızamı güçlendiriyorum. Her gün akşama kadar birer sayfa ezbere okuyorum. Allah’a şükrediyorum. Rabbim bana bu nimeti verdi.” dedi.

Bakırcılık mesleğinin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Akalpoğlu, “Maalesef artık bu meslek yavaş yavaş tarihe karıştı. Eskiden Mardin bakırcılar çarşısında 60-70 tane bakırcı vardı. Her dükkânda 5-6 kişi çalışıyordu. Şimdi saysan 3 veya 5’i geçmiyor. Şimdiki ustalar her şeyi hazır getiriyorlar. Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan hazır bakırı getirip sadece nakış işliyorlar. Ben ise sabahtan akşama kadar bakırı ellerimle işliyorum. Teknoloji hayatımızı ve sanatımızı elimizden aldı.” diye konuştu.