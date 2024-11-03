İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve trafik jandarma ekiplerince 24-31 Ekim tarihlerinde 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini açıkladı. 10 ayda 30 milyona yakın emniyet kemeri denetimi yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, emniyet kemeri kullanımının önemine vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - 2024 yılında Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdiğine dikkati çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerde 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engellediğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında da 3 milyon 8 bin 247 araç denetimine ilişkin istatistiki paylaşımlarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.