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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır, Van ve Artvin'de 724 bin 250 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak yatırımlarda inşaat çalışmalarını başlattıklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun gücünü milletle buluşturmaya, üreticilerin gücüne güç katmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı, Iğdır Tuzluca Barajı, Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Artvin Ardanuç Sulaması projelerinin inşaat çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Böylelikle üç ilimizde toplam 724 bin 250 dekar tarım arazisi daha suya kavuşacak. Toplam 4 milyar 567 milyon lira sözleşme bedelli su alanındaki bu yatırımlarımız üreticilerimize, yöre halkına ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Iğdır Tuzluca Barajı'nın sözleşme bedeli 3 milyar 200 milyon lira, depolanacak su miktarı 265 milyon metreküp, yıllık enerji üretimi 100 milyon kilovatsaat ve sulamaya açılacak alan 676 bin 420 dekar olacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "Van Çaldıran Çubuklu Barajı'nın sözleşme bedeli 590 milyon lira, depolanacak su miktarı 29 milyon metreküp ve 37 bin 900 dekar alan sulamaya açılacak. Artvin Ardanuç Sulaması işinin sözleşme bedelinin 777 milyon lira ve 9 bin 930 dekar tarım arazisi suyla buluşacak" diye konuştu.​