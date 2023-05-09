Afet bölgesindeki okulların açılarak eğitim öğretimin başlamasıyla bölgedeki yaşamın normalleşmeye başladığını dile getiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunun sonucunda deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 72 bin 89 öğrencinin illerine geri döndüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca afet bölgesindeki on ilde okulların açılması ve eğitim öğretimin normalleşmesi, bölgede hayatın da normalleşmesine katkı sağlıyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı on ildeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkânlarımızla çocuklarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Özer'in paylaşımı doğrultusunda depremin yaşandığı illere dönüş yaparak nakillerini gerçekleştiren öğrencilerin dağılımı şöyle: Kahramanmaraş'a 23 bin 87, Hatay'a 13 bin 183, Gaziantep'e 8 bin 893, Malatya'ya 9 bin 974, Adıyaman'a 9 bin 191, Adana'ya 2 bin 530, Osmaniye'ye 2 bin 209, Şanlıurfa'ya 1.412, Diyarbakır'a 1.358 ve Kilis'e 252 öğrenci.