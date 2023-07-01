“Siyah Asker Sineği” projesi kapsamında Migros’un belirlenen mağazalarından toplanan gıda atıkları biyoteknoloji kullanılarak bakım evlerindeki hayvanların beslenmesi için yeniden besin zincirine kazandırılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Migros, döngüsel ekonomiye katkıyı yenilikçi ve farklı projelerle sürdürüyor. “Siyah Asker Sineği” projesi kapsamında Migros’un belirlenen mağazalarından toplanan gıda atıkları biyoteknoloji kullanılarak bakım evlerindeki hayvanların beslenmesi için yeniden besin zincirine kazandırılıyor.

Çevresel döngüyle bugüne kadar 14 ton organik gübre, 4 ton mama elde edildi.

Proje sayesinde 262 ton karbondioksit emisyonu engellenerek yaklaşık 4 bin 391 ağacın bir yılda havadan temizlediği karbondioksit miktarına eşdeğer bir etki sağlandı.

Ayrıca, 30 ton balık okyanuslarda korunarak insan tüketimine ayrılmış oldu.

Migros Ticaret A.Ş. Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Hülya Günay, “Dünyada artan nüfus ile birlikte hayvansal protein kaynaklarına olan ihtiyaç da giderek artıyor. Döngüsel ekonomiye güzel bir örnek teşkil eden, biyoteknoloji ile üretilen BSF ve yan ürünleri pazarının, Dünyada 2033 yılında 4 milyar dolarlık bir hacme ve 8 milyon tonluk bir büyüklüğe erişmesi bekleniyor. Ülkemiz için ise henüz çok yeni ve endüstriyel boyutta tesisler bulunmuyor. Ancak döngüsel ekonomiye katkı sağlayan bu proje önemli bir başlangıç yaptı. 74 ton gıda atığından 4 ton mama, rejeneratif tarımda kullanılmak üzere 14 ton organik gübre ve kozmetik sanayi için hammadde elde ettik. Proje kazanımları bununla da bitmiyor elbette. Gıda atıklarının yeniden besin zincirine kazandırılması, karbon emisyonunu azaltıyor ve temiz su tasarrufu sağlıyor.” dedi.