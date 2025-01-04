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Toplantıda, etkinliklerin düzenlenmesi sırasında alınacak önlemler ve program detayları ele alındı. 744. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasının yanı sıra bölge turizmine katkı sağlaması açısından da büyük önem taşıyor.

744. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen hazırlık toplantısı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Söğüt Kaymakamlığı’nda gerçekleştirildi.BİLECİK (İGFA) - 12-13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerin planlanmasına yönelik toplantıya, il protokolü temsilcileri katıldı.

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