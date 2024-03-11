İçişleri Bakanlığı'nın 75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçıları için 4 gündür süren "Mercek-13" operasyonlarında, bin 31 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylı paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.