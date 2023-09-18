Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Hayriye Dabanoğlu İlkokulu’nun öğretmenleriyle 791 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

791 yıllık tarihi Sultan Hanı’nda Hayriye Dabanoğlu İlkokulu öğretmenlerini misafir eden Başkan Büyükkılıç, handa gözleme ve katmer pişirdi. Büyükkılıç, tarihi handa ziyaretçilerle sohbet ederek, herkesi tarihin izlerinin taşlarda hayat bularak motif motif işlendiği tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nı görmeye davet etti.

Keyifli geçen ortamda öğretmenlere adeta mini konser veren Büyükkılıç, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü söyledi. Burada öğretmenlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, “2023-2024 eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. Gururumuz olan Hayriye Dabanoğlu, Kayseri’mizde kendisinden söz ettiren, güvenilen, eğitimde de başarılı olan bir okul. Orada Sayın Valimizle, eğitim birimindeki müdürlerimizle dönemi başlatmıştık, o dönemi bir bakıma taçlandırma adına Sultanhanı’nda sizinle buluşalım diye karar vermiştik” dedi.

“AMACIMIZ BU SULTANHANI TANIMAKTIR”

Başkan Büyükkılıç, tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nı tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Amacımız bu Sultanhanı tanımaktır. Burada KAYTUR’umuzun kıymetli ekibine, bize hizmet veren hanımefendilere teşekkür ediyorum. Amacımız, Kayseri’mizin her bir köşesindeki tarihi eserleri hem sahiplenmek hem de yaşanılır, canla hale getirip tanıtmaktır” diye konuştu.

Hayriye Dabanoğlu İlkokulu Müdürü Celaleddin Poscu ise, “Bu güzel günde bizi burada ağırlayan, misafir eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç beyefendi ve yenge hanıma sonsuz teşekkürlerimiz arz ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Öğretmenlerle tarihi kervansarayı gezen Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, hanın tarihçesi hakkında yetkililerden bilgi alıp, handa hem satışı hem de tanıtımı yapılan ürünleri de inceledi.