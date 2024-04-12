Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği ve Cumhuriyetin 100. yılında gençlere ve çocuklara armağan ettiği ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ Ramazan Bayramı’nda 7’den 70’e ziyaretçileriyle doldu taştı.MERSİN (İGFA) - Ramazan Bayramı’nın 9 gün olmasıyla dolyısıyla sevdikleriyle birlikte bayramın tadını çıkaran aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek için Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin yolunu tuttu. Gözlemevi seansları, deney düzenekleri ile çocuklara iklim ve çevre bilincinin aşılanmasını sağlayan merkez, hem şehir içinden hem şehir dışından gelen ziyaretçilerinin beğenisi topladı. Türkiye’nin en büyük perde çapına sahip planetaryumu ile ülkemizde ilk ve tek olma özelliği taşıyan merkezde, ‘Kozmik Macera’ adlı kısa filmi izleyen aileler, çocuklarıyla birlikte evrenin derinliklerine doğru yolculuk yaptı. Çocuklar, galaksi ve uyduları, güneş sistemini planetaryum aracılığıyla yeniden keşfetmenin tadını çıkardı. 29 Ekim’den bu yana hizmet vermeye başlayan merkez, şimdiye kadar 66 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Karaer: “Çocuklar burada zihinlerini taze tutuyor”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde çalışan Özge Karaer, Ramazan Bayramı’nın 2. gününden itibaren merkezin ziyaretçilere açık olduğunu belirtti. Merkezi görmek için hem şehir içinden hem şehir dışından ziyaretçi ağırladıklarını belirten Karaer, “Bayram dolayısıyla diğer illerden gelen çok fazla misafirimiz var. Bu da bizi mutlu ediyor. Güzel bir ilgi görüyoruz. Burada çocuklarımız hem tatilini yapıyorlar hem dinlenip eğleniyorlar. Bir yandan da okullarında müfredatta gördükleri bilgileri de düzenekler sayesinde yeniden deneyimliyorlar. Bu sayede zihinlerindeki bilgileri taze tutuyorlar” dedi.

“29 Ekim’den bu yana 66 bin kişi merkezimizi ziyaret etti”

Gün içinde randevulu sistemle çalıştıklarını ve 29 Ekim’den bu yana merkezin hizmet vermeye başladığını kaydeden Karaer, merkezin şimdiye kadar 66 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade etti. Karaer, “Burada iklim ve çevre temalı düzeneklerimiz var. Öğrencilerimiz, okullarda teorik olarak öğrendiği bilgileri burada inceleyip anlayarak veya izleyerek kafalarında pekiştiriyorlar. Bu da öğrencilerimizin ilgisini çekiyor. Üniversite öğrencilerimiz de merkezimize çok fazla rağbet gösteriyor. Bunun dışında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğümüz işlerimizi de burada sergileyebiliyoruz. Güncel olarak vatandaşlarımızın, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları burada görme şansları oluyor. Bu yüzden 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyoruz” diye konuştu. Uzay ve gök bilimlerine ilginin oldukça yoğun olduğunu ve planetaryum aracılığıyla vatandaşların bunların yeniden keşfettiğini sözlerine ekleyen Karaer, “Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’miz, açıldığı günden bu yana vatandaşımız tarafından yoğun ilgi gösterilen hem bilim anlamında hem eğlence anlamında uğrak bir yer haline geldi. Bayram boyunca akın akın ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kentte, Ramazan Bayramı’nın uğrak adresi bu merkez oldu

Çocuğuyla birlikte Ramazan Bayramı’nı değerlendirmek için iklim ve çevre bilim merkezini ziyaret eden velilerden Hakan Doğan “Oğlumun dünyayla ilgili merak ettiği sorular vardı. Çocuğum kreşe gidiyor. Okulda gördüğü derslere çok yardımcı oldu. Kendisi daha 4 yaşında ama dünya küresini gördüğü gibi yer çekirdeğini bildi. Çocuklarımız burada direkt bilgi sahibi olabiliyor” dedi.

Gülnar’da yaşayan öğretmen Çiğdem Tay Yıldız, merkezin özellikle çocukların Fen Bilgisi dersini pekiştirmek için oldukça faydalı olduğunu söyleyerek, “Buranın sadece çocuklara yönelik bir yer olduğunu düşünüyordum ama benim de çok ilgimi çekti. Çok çok güzel olmuş” sözlerine yer verdi.