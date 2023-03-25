İzmir’in Foça ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, 8 farklı suçtan yakalama kararı bulunan zanlı, sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mart günü gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında bir kişinin şüpheli tavırlar sergilediğini fark etti. Yapılan kontrol ve araştırmalar sonucu, şüphelinin M.S. olduğu, 8 farklı suçtan yakalama kararının bulunduğu ve yakalanmamak için sahte kimlikle dolaştığı anlaşıldı. Kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.