TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplanan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sunum yaptıç

28 maddelik teklifin, 8 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngördüğünü söyledi.

Teklifle, engellilere yönelik emeklilikte norm ve standart birliği sağlanarak, 2008 yılı Ekim öncesi sigortalılar için vergi indirim belgesine göre yürütülen emeklilik işlemlerinin, çalışma gücü kaybına göre belirlenmesinin ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesinin amaçlandığını belirten Çankırı, şunları kaydetti:

"Yapacağımız düzenleme ile Sağlık Bakanlığı'nın kişisel verileri hukuka uygun, etkin ve güvenli bir şekilde işlemesi; sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kamu sağlığının korunması ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Sağlık hizmeti sunumunda yer alan paydaşların savunma haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için tıbbi kayıtların doğru ve eksiksiz tutulması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu kanun ile sağlık personelinin hareketleri ve istihdam durumlarının bildirilmesi, sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesini sağlayacağız."

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Çankırı, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihini, sosyal tarafların talepleri doğrultusunda işgücü piyasalarının sürdürülebilir gelişimi için 3 yıl süreyle ertelemeyi hedeflediklerini aktardı.

Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle vatandaşların yenilikçi tedavilere hızlı bir biçimde erişiminin sağlanması için iç piyasadan temin edilemeyen ilaçların Sağlık Bakanlığı onayı ile SGK tarafından yurt dışından temin edilerek hastalara ulaştırılmasının amaçlandığını anlatan Çankırı, "Yapılacak düzenleme ile hastaların ihtiyaç duyduğu ilacını daha hızlı ve daha uygun fiyatla ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

GSS PRİM BORÇLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Aile Hekimliği Kanunu'nda da düzenleme yapıldığını dile getiren Çankırı, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mesai dışında aile hekimlerince sunulması, yabancılara sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile özel amaçlı raporların daha düşük bedelle aile hekimlerince düzenlenmesiyle bahsi geçen tüm ücretlerin döner sermayeye aktarılmasını amaçlıyoruz. Böylece sağlık çalışanlarımızın geliri artmış olacaktır." diye konuştu.

Çankırı, kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puan olarak uygulanmasının sağlanacağı kaydetti.

Kanun teklifiyle GSS prim borçlarına ilişkin yapılandırma getirildiğini vurgulayan Çankırı, "GSS prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyenlere yönelik borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla da düzenleme yapılıyor." ifadesini kullandı.

Komisyonda teklif üzerine görüşmeler sürüyor.