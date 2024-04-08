Tüm detayları tamamlanan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tüm sporseverleri, aileleri, gençleri, çocukları dev organizasyonun coşkusuna ortak olmaya davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59.yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İl Koordinasyon toplantıları ile tüm detayları tamamlanan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda bu yıl sporseverleri etaplar sırasında dolu dolu bir program bekliyor.

Etaplarda Start ve Finish alanlarında ve parkur boyunca en üst düzeyde rekabete sahne olacak bisiklet yarışının heyecanı yanı sıra bu yıl farklı etkinlikleriyle bisiklet kültürünü ve sevgisini Türkiye’nin her yerine yaymayı hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından izleyiciler için hazırlanan programda yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı “Güvenli Bisiklet” parkuru, Fethiye-Marmaris etabında 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk bayrakları eşliğinde “TUR 2024 Bisiklet ve Gelecek Çocuk Şenliği”, Manisa Spil Dağı’nda Manisa Mesir Şenlikleri kapsamında 11 ülkeden gelen çocukların gösterileri, geleneksel Mesir Saçımı Töreni, Belediyelerin birbirinden renkli tanıtım standları, coşkulu Bando ekipleri ve sempatik Folklor gösterileri ile geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Artistik Bisikletin Süperstarı Dünya Şampiyonu Viola Brand’in etaplardaki nefes kesen gösterileri 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na renk katacak.

Tur Tarihinde İlk Kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan, Pazar günü İstanbul-İstanbul Etabı’nda Beşiktaş Meydanı’ndan Start Alacak

Son toplantıda etaplarda yapılan güncellemeler şöyle oldu: