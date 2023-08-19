Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 8 ilde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresinin uzatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen illerde çalışma hayatını kolaylaştırmak için; işverenlerin ve çalışanların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, 8 ildde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresini uzattıklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaştığı, depremden etkilenen illerde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresinin uzatılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Buna göre sözkonusu açıklamada; 2023 yılı Haziran ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin de 15.08.2023 tarihine kadar verilmesi gerektiği şeklinde yorumladıkları, bu nedenle 2023 Haziran ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini/aylık prim ve hizmet belgelerini göndermeyen işverenlerimizin bulunduğunun belirlendiğine dikkati çekildi.

Hizmet belgelerinin 22 Ağustos 2023 Salı gününe kadar verilmesi ve içeriğindeki prim borçlarının da 31 Ağustos'a kadar ödenmesi halinde söz konusu belge ve bayannamelerin yasal süresi içinde verileceği, primlerin de yasal süre içinde ödenmiş sayılarak idari para cezası ve gecikme cezası/zammı uygulanmayacağı kaydedildi.