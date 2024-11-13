8 milyon aracı ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hizmeti montaj başvuruları erişime açıldı. Başvurular, utts.gov.tr üzerinden kolayca gerçekleştilirken, işlemlerin tamamlanması sonrasında UTTS araç montaj talepleri utts.org adresi üzerinden UTTS çağrı merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında TTB araç montaj başvuruları başladı.

utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirilen başvurunun ardından UTTS araç montaj talepleri utts.orgadresi üzerinden veya 0850 474 8887 numaralı UTTS çağrı merkezi aracılığıyla yapılıyor.

Turpak olarak, bu alanda 25 yılı aşkın deneyimimizle 81 ilde sıfır kaza ile 15 milyon araca taşıt tanıma montajı gerçekleştirdiklerini belirten Turpak Taşıt Teknolojileri Müdürü Hakan Koç, halen taşıt tanıma montajı yapan ve bu teknolojiyi bilen tek şirket konumumuzu koruduklarını belirterek, "Türkiye genelinde 300’den fazla yetkili servisimizle, istenilen gün ve saatte yerinde montaj hizmeti sunarak süreci kolaylaştırıyoruz” dedi.

Koç, son tarih ve UTTS ücreti hakkında da bilgi verdi.

UTTS 2024 yılı birim fiyat listesinin Darphane tarafından 1.810 TL + KDV olarak açıklandığını ifade eden Koç, "Bu tutar, montaj hizmetini de kapsıyor" dedi.

Hatırlanacağı gibi resmi olarak belirlenen tarihler kapsamında, iş yerinde kullanılan ya da kiralanan araçlar için TTB taktırılması son tarih olarak 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştı.

Trafiğe yeni kaydedilecek sıfır araçlar için bu zorunluluk 1 Temmuz 2025’te başlayacak ve bireysel taşıt tanıma kullananlar için son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2025 olarak açıklandı.” dedi.