Ticaret Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 8 şirketi "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne dahil etti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KTO’da ‘Siber Güvenlik Ve Yapay Zeka’ semineri düzenlendi KTO’da ‘Siber Güvenlik Ve Yapay Zeka’ semineri düzenlendi

Söz konusu şirketler; Federal Mogul Dış Ticaret AŞ, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret AŞ, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, İhracat, İthalat ve Ticaret AŞ, Medcem Global Pazarlama AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Tüprag Eksport Maden, İhracat ve Ticaret AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret AŞ olarak açıklandı.

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