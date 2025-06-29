Türkiye’nin önde gelen spor federasyonlarından 8'inin ana statüsü, 29 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de; Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Kano Federasyonu, Türkiye Muaythai Federasyonu ve Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ana statüleri yayımlandı.

Bu statüler, federasyonların yönetim, organizasyon ve faaliyet esaslarını düzenleyen temel belgeler olarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan ana statüler, 21 Mayıs 1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 9’uncu maddesi ile 19 Temmuz 2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlandı.

Federasyonların yönetim kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, mali yönetim, ödül ve sponsorluk işlemleri ile disiplin süreçlerini düzenleyen ana statüler; federasyonların Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilişkilerini ve spor faaliyetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken kuralları netleştiriyor. Statüler, sporun profesyonel ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini de çerçeve altına aldı.

Söz konusu ana statülerin detaylarına ulaşmak için üzerlerine tıklayabilirsiniz

–– Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü –– Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü –– Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü –– Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü –– Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsü –– Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü –– Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsü –– Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü