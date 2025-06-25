Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde, Tennis Europe çatısı altında düzenlenen Uluslararası Tenis 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri başladı. GAZİANTEP (İGFA) - Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Türkiye olmak üzere 8 farklı ülkenin milli sporcularının da yer aldığı, Avrupa’nın en saygın spor organizasyonlarından biri olan Yaz Kupası açılış töreni, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde yapıldı.

25-27 Haziran tarihleri arasında 6 erkek ve 4 kadın takımından oluşan, 30 sporcu ve 20 koçla birlikte toplamda 50 kişilinin yer aldığı turnuva boyunca kortlarda uluslararası düzeyde mücadeleler verilecek. Turnuva, kültürel etkileşim ve dostluk açısından da büyük bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

ŞAHİN: GENÇLİK VE SPOR BİRBİRİNİ TAMAMLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Avrupa'nın ruhuyla Gaziantep'i bir spor şehri yapma amacına ulaştırmak için ev sahipliği yaptıklarını aktararak, “Gençlik ve spor birbirini tamamlar. Biri gelecek, öteki hayat demek. Gençlik varlıktır, milletleri tamamlar. Bundan en iyi çıkarılacak ders sporun önemidir. Spor birleştirir, kardeşliktir, disiplindir, hayattır. Tenis sporların içerisinde en önemli alanlardan bir tanesidir. Öyle bir spor dalı düşünün ki maça başlamadan önce rakibinizi ısındırıyorsunuz. Tenis stratejidir. Tenis akıldır. Tenis takım ruhudur. Tenis dayanıklılıktır. Tenis güçtür. Tenis hızdır. En önemlisi tenis ruhtur” açıklamasında bulundu.

ÇEBER: İNŞALLAH BU TURNUVADAN EN KEYİFLİ ŞEKİLDE AYRILIRSINIZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaptığı konuşmada katılımcıları misafir etmekten çok mutlu olduklarını belirterek, “Şu an itibariyle buraya gelmiş ve yarışacak olan herkes bizim gönlümüzde şampiyon. Herkes bizim gönlümüzde birinci ama ben özellikle şunu istiyorum. Hem bu turnuvadan en keyifli şekilde ayrılırsınız hem de Gaziantep'ten giderken hep çok güzel duygularla gidersiniz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil tenis sporunun Avrupa'daki en prestijli turnuvalarından biri için birlikte olunduğunu belirterek, “Tenis Avrupa Yaz elemelerine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyük organizasyonda 8 farklı ülkeden 40 sporcuyu misafir ediyoruz. Gaziantep'te ağırlıyoruz ve bu üç gün sürecek bu heyecanlı mücadelede hem ülkelerini temsil etmenin onurunu yaşayacak sporcularımız hem de fair play, arkadaşlık, dostluk ve kültür alışverişi kazanacak” diye konuştu.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin yaptığı açılış konuşmasında katılımcıları tebrik ederek, edecekleri mücadele de başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından hediye ve çiçek takdimleri yapıldı. Toplu fotoğraf çekimi ile turnuva açılış programı tamamlanarak müsabakalar başladı.