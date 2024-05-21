Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. 80 milyon TL’lik büyük ikramiye 1, 9, 9, 9, 2, 7, 9 numaralarına isabet etti. Şanslı çeyrek bileti satın alan bir talihli 20 milyon TL’lik ikramiye kazandı.İSTANBUL (İGFA) - 19 Mayıs özel çekilişindeki büyük ikramiye İstanbul Güngören’de şanslı çeyrek bilete isabet etti. Bileti satın alarak 20 milyon TL kazanan talihliye çekini, banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

“ANNEME GÜZEL BİR EV ALACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Talihli yaptığı açıklamada, “Her zaman şanslı biri oldum o yüzden uzun yıllardır Milli Piyango, Çılgın Sayısal Loto gibi şans oyunlarını oynuyorum. Temmuz 2023’te Çılgın Sayısal Loto’dan 1 milyon TL ikramiye kazandım. Anneme güzel bir ev almak için oynamaya devam ettim. Milli Piyango’dan kazandığım bu ikramiye ile anneme bir ev alacağım için çok mutluyum. Şans oyunları oynamaya devam edeceğim. Torunum için de 3. kez buraya gelip ikramiye almak istiyorum” dedi.