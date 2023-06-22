Korgan ilçesinde 23 mahalleye ulaşım sağlayan yoldaki 80 yıllık heyelan Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla sona erdi. Sıcak asfalta kavuşan güzergahtaki yol çizgi çalışmaları da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin kronikleşen sorunlarını çözmeye devam ediyor. Korgan’da 1939 yılında Erzurum’da yaşanan deprem sonrası başlayan, fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte heyelanlar sonucu Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi’nde bulunan 110 dönümlük arazi günden güne kayarak yer değiştirdi. Toprak kaymaları sebebiyle 23 mahalleye ulaşım sağlayan karayolu trafiğe ve ulaşıma kapandı. Yaklaşık 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgileri de değişti. Toprak kaymaları sonucu küçük su kaynaklarının arazi ortasında toplanmasıyla ortaya çıkan iki küçük göl, halk arasında ‘Sülük Gölü’ olarak adlandırıldı. Ancak göl ve yeraltı su hareketleri sebebiyle arazi 80 yıl boyunca toprak kaymaları sebebiyle değişkenlik gösterdi.

HEYELANLAR DURDURULDU

Göreve gelir gelmez konuyla yakından ilgilenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler bölgede çalışma başlattı. İlk olarak iki gölün suyunu drenaj yaptırarak boşalttı. Zeminleri taş dolgu ile sağlamlaştırıldı. Heyelanlara neden olan kaynak sularının toplanması için gölün altında su deposu inşa ettirdi. Yapılan çalışmalar sonunda 23 mahalle rahat bir nefes aldı.

GÜVENLİ BİR ULAŞIM SAĞLANDI

Çalışmaların ardından heyelanlar durdu. Ortaya çıkan arazide toprak kaymaları sebebiyle yıllar içerisinde kapanan yol tekrar açıldı. 23 mahalleye ulaşım sağlayan ve 80 yıldan bu yana heyelanların meydana geldiği yol asfaltlandı. Yolda çizgi çalışmaları tamamlanarak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlandı.